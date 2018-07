Teste de pneus da Pirelli na Fórmula 1 terá pista molhada artificialmente

MILÃO - A Pirelli revelou nesta segunda-feira a programação dos primeiros testes de pré-temporada para o Mundial de Fórmula 1 de 2014. Os pilotos vão à pista em Jerez de la Frontera, na Espanha, esta semana, entre terça e sexta-feira. No último dia de atividades, os pneus de chuva serão testados em uma pista molhada artificialmente - a não ser que chova em qualquer um dos dias anteriores, neste caso o dia dedicado aos pneus de chuva será antecipado.

Esta estratégia de testes dos pneus para pista molhada foi definida com a renovação de contrato da Pirelli com a Fórmula 1, ocorrida há cerca de duas semanas. Tudo isso para evitar novos problemas com os compostos, como ocorreu em 2013, quando vários deles estouraram durante a disputa do GP da Inglaterra, no mês de junho.

Em julho, as equipes realizaram testes no circuito de Silverstone para avaliar os novos pneus que passaram a ser fornecidos. E para impedir que esses compostos voltem a dar problema em 2014, a estratégia é testá-los nos mais diferentes tipos de pista. Assim, a Pirelli anunciou também um novo pneu para o inverno.

"O teste de Jerez vai ser muito interessante, pois veremos os carros e motores de 2014 na pista pela primeira vez, e como eles irão interagir com os novos pneus. Será uma experiência de aprendizagem para todos. Da mesma forma que os carros, os pneus 2014 são muito diferentes de seus antecessores e a grande parte do nosso trabalho de preparação foi feita no simulador e na pista de testes", disse Paul Hembery, diretor de automobilismo da Pirelli.

Os testes em Jerez serão os primeiros dos 12 dias de atividades previstos antes do início da temporada 2014 da Fórmula 1. Até a primeira etapa do calendário, no dia 16 de março na Austrália, os pilotos ainda vão à pista no Bahrein em duas oportunidades: de 19 a 22 de fevereiro e depois de 27 de fevereiro a 2 de março.