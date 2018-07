Testes da F1 em Barcelona serão mais úteis, diz Pirelli

O diretor de automobilismo da Pirelli, Paul Hembery, afirmou que as condições de pista do circuito da Catalunha são melhores para testar os novos compostos, fato que poderá permitir uma real comparação em relação aos pneus utilizados em 2012. Além disso, Barcelona já é uma casa muito conhecida de pilotos e escuderias da F1.

"Barcelona é um circuito do qual as equipes já contam com uma abundância de dados, o que será útil para fins de comparação", afirmou o dirigente do único fornecedor de pneus da F1, antes de completar: "Por isso será possível a eles (pilotos e equipes) executarem um trabalho bem produtivo e entender como os novos carros interagem com a recém-lançada geração de pneus, que é um pouco mais leve e macia do que no ano passado, mas com uma maior degradação".

Hembery ainda lembrou que a própria característica da pista de Jerez dificultou uma melhor coleta de dados referentes aos pneus, mas ele admitiu que a chance de Barcelona contar com temperaturas um pouco mais frias nesta semana poderá dificultar o trabalho das equipes neste aspecto.

"O fator limitador no teste de abertura em Jerez no início deste mês foi a abrasividade da pista, então espero que as condições sejam mais representativas desta vez. Sempre há, entretanto, a possibilidade de temperaturas baixas: no ano passado, na verdade, chegamos a ver um pouco de gelo durante a manhã (período do primeiro treino do dia)", recordou.

A temporada 2013 da Fórmula 1 será aberta no dia 17 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne. Antes disso, a categoria viverá ainda uma terceira semana de testes coletivos, entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, também em Barcelona.