Testes da F1 terão Massa e mais 6 pilotos titulares em Barcelona

A confirmação pela McLaren, nesta segunda-feira, de que os britânicos Jenson Button e Oliver Turvey vão participar dos dois dias de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Barcelona fechou a relação de pilotos que irão treinar nos próximos dois dias na pista que foi palco no último domingo do GP da Espanha, vencido pelo alemão Nico Rosberg, da Mercedes.

Nove das dez equipes que compõem o grid da Fórmula 1 estarão em ação - a exceção será a Marussia. Além disso, com a confirmação da ausência de Alonso, ficou definido que nenhuma equipe usará os seus dois pilotos titulares. Desses, somente sete que estiveram em ação no GP da Espanha voltarão a acelerar no circuito de Barcelona nos próximos dois dias.

Entre eles, está o brasileiro Felipe Massa, que conduzirá o carro da Williams nesta terça-feira, o cedendo no dia seguinte para o britânico Alex Lynn, que no último fim de semana venceu uma das duas provas da etapa espanhola da GP2, exatamente no circuito de Barcelona.

Vencedor do GP da Espanha, Rosberg vai pilotar o carro da Mercedes na terça-feira, sendo substituído no dia seguinte pelo alemão Pascal Wehrlein. A Ferrari não vai utilizar nenhum dos seus titulares. O mexicano Estebán Gutiérrez fará a sua primeira aparição como piloto reserva da equipe na terça, cedendo seu posto para o italiano Raffaele Marciello na quarta.

O italiano, aliás, terá trabalho extra, pois na terça vai testar pela Sauber, que no dia seguinte utilizará o sueco Marcus Ericsson, um dos seus titulares. A Red Bull usará o russo Daniil Kvyat, um dos seus titulares, na terça e o francês Pierre Gasly na quarta.

O francês testará no dia anterior pela Toro Rosso, enquanto o espanhol Carlos Sainz Jr. assumirá o carro da equipe na quarta. A Lotus terá o venezuelano Pastor Maldonado, um dos seus titulares na terça, e o britânico Jolyon Palmer na quarta. Já a Force India não vai usar nenhum titular: Wehrlein, que na terça treinará pela Mercedes, e o britânico Nick Yelloly.