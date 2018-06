Tetracampeão da MotoGP, Marc Márquez testa carro da Toro Rosso na Fórmula 1

Tetracampeão mundial da MotoGP apenas aos 25 anos e líder da temporada na categoria, Marc Márquez buscou novos desafios nesta terça-feira. Das duas rodas, partiu para as quatro e realizou pela primeira vez um teste na Fórmula 1. Ele pilotou um carro da Toro Rosso no autódromo de Spielberg, na Áustria.

Márquez seguiu os exemplos do multicampeão Valentino Rossi e do espanhol Jorge Lorenzo, grandes nomes da MotoGP, que em oportunidades anteriores fizeram testes na Fórmula 1. Como aqueles pilotos, o tetracampeão também avisou que não pretende trocar de categoria. Pelo menos não momentaneamente.

"Meu foco completo está nos próximos anos que tenho restantes na MotoGP", avisou Márquez em entrevista após o teste. "Eu sou parte de uma equipe fantástica e estou completamente motivado. Mas, quem sabe, daqui alguns anos a Fórmula 1 pode ser uma ideia para mim."

A Fórmula 1 não divulgou qualquer resultado do teste realizado por Rossi. Toda a atividade foi acompanhada de perto pelo ex-piloto australiano Mark Webber, o representante da Red Bull na categoria Helmut Março e o tricampeão mundial Niki Lauda.

Marc Márquez é o líder da atual temporada da MotoGP, com 95 pontos, 23 de vantagem para o segundo colocado, Valentino Rossi. O espanhol venceu três das seis provas realizadas até o momento, mas ficou apenas em 16.º na última, em Mugello, na Itália. A próxima etapa do calendário será a da Catalunha, no Circuito de Barcelona, dia 17.