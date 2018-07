Texto da regra que puniu Schumacher será modificado

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quinta-feira que irá alterar o texto do artigo 40.13 do regulamento da Fórmula 1. Com base nesta norma, a entidade puniu o alemão Michael Schumacher no GP de Mônaco, realizado no último domingo.

Veja também:

Hill diz que se sentiu incomodado por julgar Schumacher

Em Montecarlo, na luta pela sexta colocação, o heptacampeão mundial ultrapassou o espanhol Fernando Alonso assim que o safety car foi para os boxes na última volta, o que de acordo com o regulamento é proibido. Com a infração, Schumacher foi punido com o desconto de 20 segundos e terminou a prova na 12ª colocação.

O objetivo da entidade com a modificação do texto é sanar qualquer dúvida de interpretação. Em um comunicado publicado nesta quinta-feira, a FIA afirmou que "esclarecerá os procedimentos que os pilotos deverão fazer quando a última volta for controlada pelo safety car e também garantir que a sinalização para as equipes e pilotos sejam mais claras".

Na terça-feira, a Mercedes, escuderia pela qual Schumacher corre, afirmou que não recorrerá da punição. Após seis corridas disputadas, o piloto alemão está na nona posição do campeonato. A próxima etapa do Mundial será no dia 30 de maio, em Turquia, no circuito de Istambul.