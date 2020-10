Thiago Camilo aproveita punição a Navarro e ganha etapa de Cascavel da Stock Car

O final de semana de Stock Car em Cascavel começou muito bem para o paulista Thiago Camilo. O piloto cravou a inédita pole position, conseguiu vencer a quinta etapa, neste sábado, após Diego Navarro ser punido com drive through após acionar o push em uma das relargadas da corrida e já subiu para a quinta posição no geral.

Foi a primeira vitória de Thiago Camilo na temporada. Ela veio ainda na pista, com a punição de Navarro, o piloto liderava após boa estratégia do prova, mas ao cometer a irregularidade, acabou despencando para o 13° lugar. Daniel Serra assumiu o segundo lugar no pódio, com Allan Khodair em terceiro.

A prova começou com batidas de Julio Campos, Cacá Bueno e Nelsinho Piquet. Novo acidente na volta dois, agora com Diego Nunes, Gabriel Casagrande e Lucas Foresti escapando e safety-car na pista. Na relargada, Navarro assumiu o segundo lugar, ao passar Khodair.

Camilo liderava, mas optou por fazer o pit stop primeiro e viu o rival ganhar na pista a liderança, realizando a volta mais rápida. Quando estava em segundo, pressionando, Camilo viu o rival levar a punição e só teve o trabalho de conduzir o carro à vitória.

A disputa pelo título esquentou de vez após a primeira prova de Cascavel. Rubens Barrichello, que largou em 20° e chegou na sétima posição, manteve a liderança, agora com 119 pontos, apenas um de vantagem sobre Ricardo Maurício, o quarto colocado da prova.

Hoje, com grid invertido entre os 10 primeiros, acontece a sexta etapa da Stock Car, novamente em Cascavel.