Thiago Camilo brilha e crava a pole na etapa de Londrina da Stock Car

A primeira fila da etapa de Londrina da Stock Car, neste domingo, será formada pelos pilotos da Ipiranga Racing. Thiago Camilo desencantou e cravou sua primeira pole position da temporada, com 1min12s078, seguido pelo companheiro Cesar Ramos. Rafael Suzuki, da Full Time Bassani, fez o terceiro tempo.

É a quinta vez na história que Thiago Camilo vai largar na frente em Londrina. A corrida 1 da quarta etapa da temporada, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, está marcada para 12h30 deste domingo. A corrida 2 tem início programado para 13h25, com grid invertido entre os 10 melhores da prova 1.

Acostumado a bons resultados em Londrina, Thiago Camilo tentará superar o forte calor previsto para o horário da prova (mais de 30 graus) - também marcante na formação do grid - e o mau início de temporada.

Apenas o sétimo na classificação geral, com 46 pontos, o piloto amargou um 21º lugar em Interlagos, foi sexto na Corrida do Milhão, novamente em Interlagos, e quinto em Goiânia. Quer repetir na corrida a soberania apresentada na treino classificatório.

Vice-campeão em 2019, Camilo buscará uma vitória em Londrina para entrar na briga pelo título que escapou para Daniel Serra na temporada passada, mesmo ganhando seis corridas na oportunidade.

"Estamos numa evolução muito grande e aqui em Londrina consegui fazer um bom trabalho. É uma pista que já me deu muitas alegrias", comemorou Camilo, que mesmo com o bom desempenho, descarta o rótulo de favorito.

"A corrida é bem desgastante, a temperatura do asfalto atinge 50, 60 graus, muda o acerto dos carros e alguns podem surpreender. Mas estou confiante."

Em Londrina, será a última vez na temporada que as duas corridas da Stock Car acontecem no mesmo dia. Em Cascavel, na quinta etapa, as provas serão dias 3 e 4 de outubro (sábado e domingo).

Ricardo Zonta, da equipe RCM, lidera o campeonato com 82 pontos, mas vai largar apenas no 12° lugar após punição. Na classificação geral, ele é seguido por Cesar Ramos, da Ipiranga Racing, com 78, e Rubens Barrichello, da Full Time Sports, com 71.