Thiago Camilo domina a 1ª prova da Stock Car em Cascavel; Átila Abreu vence a 2ª

O pole position Thiago Camilo não enfrentou maiores dificuldades neste domingo, durante a disputa da etapa de Cascavel da Stock Car, e terminou a prova de abertura na mesma posição em que começou. Assim, subiu no topo do pódio, seguido pelo companheiro de Ipiranga Racing, César Ramos, em segundo, e Gabriel Casagrande, da A.Mattheis-Vogel, em terceiro. Já o pódio da segunda prova terminou, na ordem, com Átila Abreu (Shell V. Power), Ricardo Zonta (RCM Motorsport) e, mais uma vez, Casagrande.

A primeira corrida foi dominada de ponta a ponta por Camilo, que não chegou a ter a liderança concretamente ameaçada. Agora com 33 vitórias na carreira, o piloto de 36 anos ainda não tinha vencido nesta temporada, por isso a comemoração foi intensa. Sem a mesma tranquilidade do parceiro de equipe, César Ramos foi incomodado por Júlio Campos, em uma disputada pela segunda posição, mas conseguiu se segurar. Mais tarde, Campos abandonou a pista, com problemas no carro.

Já o terceiro colocado Gabriel Casagrande largou em sétimo e conseguiu ganhar posições para terminar no pódio. Daniel Serra, líder do campeonato, ficou logo atrás, em quarto lugar, seguido por Rubens Barrichello, em quinto. Alan Khodair, Átila Abreu, Rafael Suzuki, Felipe Lapenna e Bruno Baptista completaram as dez primeiras posições. Décimo, Baptista ganhou a oportunidade de largar em primeiro na segunda corrida.

Com uma largada mais conturbada, a prova final foi bastante movimentada, tanto que, logo no início, Felipe Lapenna, que largou em segundo, foi para fora da pista após disputa com Rafael Suzuki. Depois disso, o safety car foi acionado na terceira volta, quando a suspensão traseira do carro de Guga Lima quebrou e o piloto foi lançado contra o muro após ultrapassar Thiago Camilo.

Após a relargada, Átila Abreu, já na terceira colocação, começou a se aproximar. Suzuki chegou a assumir a ponta, mas teve que ir para os boxes para cumprir punição pelo acidente como Lapenna, e isso abriu caminho para Átila alcançar a primeira colocação. Perseguido por Ricardo Zonta, que assumiu o segundo lugar, o piloto da Shell se defendeu bem e conseguiu terminar em primeiro, com Zonta e Gabriel Casagrande completando o pódio.

Os dois terceiros lugares deixaram Casagrande com 156 pontos na disputa do campeonato, ainda em segundo lugar, só que mais próximo da liderança do que antes. Quarto colocado na corrida 1 e apenas 11ª na corrida 2, o líder Daniel Serra tem 160 pontos, apenas quatro a mais que o rival.