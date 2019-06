Thiago Camilo faz a quarta pole consecutiva na Stock Car e iguala Cacá Bueno

Com uma volta espetacular, Thiago Camilo desbancou Julio Campos na sessão classificatória neste sábado e vai largar da primeira posição na etapa de Londrina da Stock Car. Foi a quarta pole consecutiva do piloto da Ipiranga Racing em quatro corridas na temporada, igualando o recorde de Cacá Bueno, que alcançou a marca em 2011.

"Essa pole estava na garganta. A equipe vem demonstrando um trabalho incrível na pista. Estamos dando o máximo. A gente sabe o quão difícil e competitiva é a Stock Car hoje e estar aqui com a quarta pole consecutiva é algo indescritível e espero que seja um passo importante rumo à vitória", comentou Camilo.

O piloto mais rápido na sexta-feira e líder do Q1 e do Q2, Camilo registrou no Q3 seu melhor tempo do fim de semana: 1min10s052, 0s140 à frente do segundo colocado Julio Campos. Felipe Fraga fez o terceiro melhor tempo e Valdeno Brito completa a segunda fila. Já Daniel Serra, líder do campeonato, largará no quinto posto, logo à frente de seu companheiro de Eurofarma RC, Ricardo Maurício.

Entre os que não foram para a fase final da classificação, Gabriel Casagrande e Nelsinho Piquet vão ficar na quarta fila, à frente de Max Wilson e Átila Abreu. Campeão em 2015, Marcos Gomes teve de se contentar com o 15º lugar do grid, enquanto Cacá Bueno foi o 17º.

Ricardo Zonta larga em 19º e, entre os nomes de peso, só não teve desempenho pior que o do vice-líder do campeonato, Rubens Barrichello, que sairá do 23º lugar. "Hoje a gente não conseguiu encaixar a volta, uma pena. Agora é pensar na estratégia", disse Rubinho.

A primeira corrida da etapa de Londrina da Stock Car, a quarta da temporada, tem largada marcada para as 12 horas. Os pilotos voltam a acelerar na segunda corrida às 13 horas.