Thiago Camilo faz melhor tempo e larga em 1º na etapa de Cascavel da Stock Car

O piloto Thiago Camilo obteve neste sábado o melhor tempo nos treinos classificatórios e conseguiu a pole position da etapa de Cascavel, na categoria principal da Stock Car.

O corredor da Ipiranga Racing fechou sua melhor volta em 1min03s741, seguido do companheiro de equipe Cesar Ramos, que fez dobradinha para largar em segundo. Para fechar o pódio classificatório, Julio Campos, da Lubrax, ficou em terceiro.

Os treinos em Cascavel tiveram ainda uma novidade curiosa. O veterano Rubens Barrichello, ex-Ferrari na Fórmula 1, correu ao lado do filho Eduardo Barrichello, escolhido para substituir o argentino Matías Rossi, que não pôde viajar ao Brasil por causa das regras sanitárias do país vizinho em relação à pandemia.

Em sua estreia, Dudu, de apenas 19 anos, ficou em 21º, enquanto viu o pai alcançar a 9ª colocação no grid para a corrida que será disputada neste domingo.