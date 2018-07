Thiago Camilo larga na pole e Wilson sai em terceiro na Stock Car

Mesmo fora da briga pelo título da Stock Car, Thiago Camilo, da Ipiranga Vogel Motorsport (Chevrolet), conquistou neste sábado a pole da prova que fechará a temporada deste ano da categoria, neste domingo, no autódromo internacional de Curitiba, em Pinhais (PR). Ele obteve o feito ao cravar o tempo de 1min20s741 e deixou logo atrás dele Allam Khodair e Max Wilson, dois pilotos que estão na disputa direta pelo campeonato.

Wilson entra como favorito na disputa pelo título por liderar a competição e largar em terceiro lugar. Ele tem 265 pontos, contra 259 do vice-líder Cacá Bueno, que é seguido por Ricardo Maurício e Khodair, que estão empatados com 251.

Khodair, da equipe Blau Full Time (Peugeot), obteve a marca de 1min20s893, enquanto Wilson, da Eurofarma RC (Chevrolet), que havia sido o mais rápido na última sessão de treinos livres, abrirá a segunda fila ao estabelecer o tempo de 1min20s962.

Já os outros dois pilotos candidatos ao título deste ano: Ricardo Maurício, também da Eurofarma, e Cacá Bueno, da Red Bull Racing (Peugeot), não passaram para o terceiro treino classificatório e vão largar em oitavo (1min20seg723) e 11.º lugares (1min20seg830), respectivamente.

Com isso, Cacá Bueno, que teve problemas com o desempenho dos seus pneus durante os treinos, complicou as suas chances de buscar o tetracampeonato da Stock Car. Já Maurício lamentou grande queda de rendimento, pois dominou a primeira sessão qualificatória.

A corrida deste domingo começará às 11 horas (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela TV Globo.

Confira o grid de largada da etapa de Curitiba da Stock Car:

1.º Thiago Camilo - 1min20s741

2.º Allam Khodair - 1min20s893

3.º Max Wilson - 1min20s962

4.º Marcos Gomes - 1min21s023

5.º Ricardo Zonta - 1min22s424

6.º Popó Bueno - 1min24s646

7.º Daniel Serra - 1min20s705

8.º Ricardo Mauricio - 1min20s723

9.º Valdeno Brito - 1min20s743

10.º Julio Campos - 1min20s753

11.º Cacá Bueno - 1min20s830

12.º Ricardo Sperafico - 1min20s876

13.º Alan Hellmeister - 1min20s964

14.º Felipe Maluhy - 1min21s037

15.º Cláudio Ricci - 1min21s234

16.º David Muffato - sem tempo

17.º Xandinho Negrão - 1min20s844

18.º Luciano Burti - 1min20s850

19.º Átila Abreu - 1min20s906

20.º Nonô Figueiredo - 1min20s934

21.º Betinho Gresse - 1min20s945

22.º Diego Nunes - 1min20s945

23.º William Starostik - 1min20s953

24.º Duda Pamplona - 1min20s982

25.º Thiago Marques - 1min21s042

26.º Lico Kaesemodel - 1min21s073

27.º Antonio Jorge Neto - 1min21s099

28.º Antonio Pizzonia - 1min21s269

29.º Christian Fittipaldi - 1min21s275

30.º Giuliano Losacco - 1min21s325

31.º Alceu Feldmann - 1min21s463

32.º Pedro Gomes - 1min21s598

33.º Rodrigo Sperafico - sem tempo