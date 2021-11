Thiago Camilo se surpreende com pole na 11ª etapa da Stock Car: ‘Não esperava, mas fiz minha parte’

Após os treinos livres e as duas primeiras partes do treino classificatório da 11ª etapa da Stock Car deste sábado, 20, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS), com amplo domínio de Gabriel Casagrande, as expectativas para a pole estavam todas no líder do campeonato. Mas após um erro na única volta rápida que fez no Q3, Casagrande não conseguiu repetir o desempenho anterior e Thiago Camilo ficou com o melhor resultado e a 1ª posição no grid de largada da corrida deste domingo, 21.

“A estratégia era apenas uma volta mesmo, mas eu acabei passando um pouco reto na curva 1 e perdi 0.5s. Fiquei vendido para o resto da volta e tentei minimizar o prejuízo mas não deu certo”, comentou Casagrande que largará em 5º lugar.

Camilo, que tinha se classificado ao Q3 em 2º lugar, mais de meio segundo atrás do líder, afirmou após conquistar a pole que não esperava o resultado após o desempenho do rival nas etapas anteriores.

“Hoje as condições estavam particularmente difíceis porque o asfalto está muito ruim e eu não tinha o carro mais rápido. Então fiz o meu melhor, não cometi erros e fui beneficiado com um pequeno erro do Gabriel Casagrande. Pelo que ele andou no Q1 e no Q2, eu não esperava a pole, mas fiz a minha parte e ela veio”, afirmou o piloto.

A pole position é a 27ª de sua carreira, em uma história que registra quase uma pole a cada dez corridas na Stock Car (ele disputou 288 largadas). Camilo também é dono de 35 vitórias (12,1% de aproveitamento), 74 pódios (25,7%) e 31 melhores voltas (10,8%). Entre os pilotos em atividade, só perde para o pentacampeão Cacá Bueno nestas estatísticas.

“Conquistar uma pole position na Stock Car é muito, muito difícil. O equilíbrio é gigantesco e você, além de ter um carro veloz, não pode cometer erros. Estou muito feliz com esse momento de ascensão da equipe, minhas chances de brigar pelo título são muito pequenas, mas enquanto houver uma esperança vamos lutar muito”, disse Camilo, que ocupa a sétima posição no campeonato.

O Estadão transmite todas as emoções da 11ª etapa e penúltima da Stock Car Pro Series 2021, que acontece em Santa Cruz do Sul (RS) neste domingo, 21, às 13h30.