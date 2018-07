Thiago Camilo supera Cacá Bueno e larga na pole da 2ª etapa da Stock Car

O piloto Thiago Camilo garantiu neste sábado a pole position para a segunda etapa da Stock Car, disputada no autódromo de Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. O piloto da Ipiranga Racing fez a volta mais rápida do Q3 com o tempo de 53s819, ante 53s888 do segundo colocado, Cacá Bueno, da Cimed Racing.

Logo em seguida vieram Ricardo Maurício, da Eurofarma RC, e Max Wilson, da RCM Chevrolet. Líder do campeonato, por sua vez, Daniel Serra anotou 53s990 e vai sair em quinto, seguido por Marcos Gomes.

Entre os pilotos classificados para o Q2, por sua vez, Valdeno Brito foi o sétimo, logo à frente de Rubens Barrichello, o oitavo. Completam respectivamente a lista de 15 primeiros que avançaram à segunda parte do treino os seguintes pilotos: Ricardo Zonta, Vitor Genz, Átila Abreu, Tuka Rocha, Lucas Foresti, Júlio Campos e Gabriel Casagrande, nesta ordem.

Atual campeão da Stock Car, Felipe Fraga decepcionou, foi eliminado ainda no Q1 e largará apenas na 17ª colocação. A primeira corrida deste domingo será disputada às 13 horas, enquanto a segunda tem a largada marcada para as 14h10.