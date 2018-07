Thiago Camilo supera Daniel Serra e garante a pole da Stock Car em Londrina

Thiago Camilo venceu a disputa contra Daniel Serra e garantiu a pole position neste sábado da etapa de Londrina (PR) da Stock Car. Os dois pilotos que também disputam a liderança do campeonato se alternaram com a melhor volta durante o Q3, mas o atual vice-líder da tabela de classificação levou a melhor.

Para garantir a primeira pole da temporada de 2017, Thiago Camilo contou com uma mudança de estratégia da equipe, que inverteu os motores dele com o de Galid Osman, seu companheiro de equipe, que está fora da disputa pela taça.

"Ontem (sexta-feira) à noite decidimos inverter os motores dos carros porque perdia um pouco de força nas retas. O meu companheiro de time, Galid, também colaborou para essa conquista. Estou disputando o campeonato com o Daniel (Serra), então foi bom tirar essa pole dele", comentou Thiago Camilo ao site da Stock Car.

Daniel Serra sofreu para chegar ao Q3. Nas duas baterias iniciais avançou na última posição. No entanto, quando valia a pole, o atual líder do campeonato cravou uma excelente volta logo no início. Thiago Camilo reagiu e anotou 1min11s258 para garantir a 15.ª pole da carreira na Stock Car.

O terceiro lugar no grid ficou com Felipe Fraga, atual campeão e que vem de duas vitórias consecutivas. Rubens Barrichello largará em quarto lugar, à frente de Valdeno Brito. A sexta colocação ficou com Marcos Gomes, seguido por Diego Nunes.

O oitavo mais rápido no classificatório foi Rafael Suzuki. A nona colocação pertence a Max Wilson e Gabriel Casagrande completou o Top 10. A largada para a primeira corrida da rodada dupla em Londrina está prevista para as 13 horas. A segunda prova será às 14h10.