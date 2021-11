Thiago Camilo e Ricardo Maurício vencem as corridas da 11ª etapa da Stock Car

A penúltima etapa da temporada 2021 da Stock Car, neste domingo, 21, em Santa Cruz do Sul (RS) teve Thiago Camilo e Ricardo Maurício como vencedores das corridas 1 e 2, mas quem mais comemora é o piloto Gabriel Casagrande, que abre vantagem na ponta do campeonato ao terminar na frente de Daniel Serra, vice-líder, nas duas provas do dia. Casagrande agora tem 336 pontos contra 311 de Serra.

Após fazer a pole position no sábado, 21, Thiago Camilo venceu com tranquilidade a corrida 1 da 11ª etapa. De ponta a ponta, o experiente piloto não sofreu ameaças reais durante os 30 minutos da primeira corrida. Júlio Campos em 2º e Allam Khodair em 3º completaram o pódio.

Em corrida cautelosa dos pilotos, as maiores emoções ficaram por conta dos líderes do Campeonato, Gabriel Casagrande e Daniel Serra, que largaram em 5º e 4º, respectivamente. O líder pressionou Serra por metade da prova até a parada dos boxes, onde conseguiu a ultrapassagem na saída emocionante do pit stop, com os pilotos chegando lado a lado e tocando portas até Casagrande conseguir conquistar a 4ª posição, e fechar a corrida nessa posição.

Após o realinhamento do grid invertendo as 10 primeiras posições finais da primeira corrida, a segunda prova foi marcada por mais emoções, e batidas, com direito a duas entradas de Safety Car na pista e uma emocionante prova de recuperação de Ricardo Maurício que teve um pneu furado na corrida 1, e venceu a corrida 2 após largar na 28ª posição.

O único piloto a completar todas as corridas desta temporada, Rafael Suzuki fez também ótima estratégia na corrida 2 e terminou em segundo lugar, após fechar a corrida 1 em 23º. Rubens Barrichello, que levantou o público com ótimas ultrapassagens, completou o pódio da segunda prova do dia.

Na corrida 2, o líder do campeonato, Gabriel Casagrande conseguiu mais uma vez terminar a frente de Daniel Serra, fechando em 6º, com Serra em 10º e aumentando a diferença na ponta da temporada para 25 pontos. A grande final será disputada no Autódromo de Interlagos, no dia 12 de dezembro.

A Corrida 1

A corrida 1 da 11ª etapa da Stock Car começou com os pilotos, e a direção de prova, cautelosos. Com a largada dada no segundo semáforo os carros não arriscaram manobras mirabolantes e nas primeiras posições apenas teve troca de posição com Allam Khodair tomando a vice-liderança de Júlio Campos. Thiago Camilo manteve a ponta, enquanto os líderes do campeonato, Gabriel Casagrande e Daniel Serra mantiveram suas posições, 5º e 4º respectivamente.

Enquanto Thiago Camilo mantinha a liderança tranquilamente, as emoções ficavam por conta dos líderes que seguiam colados, com Ricardo Maurício, companheiro de equipe de Serra, apertando na disputa dos três carros, até ter o pneu furado e ver a corrida perdida.

Com a vantagem de estar na frente do campeonato com 19 pontos de vantagem, Casagrande não forçou ultrapassagens arriscadas para cima de Daniel Serra, mas sem deixar o tricampeão abrir vantagem, chegando até a dar um leve toque na traseira do adversário.

Com 8 voltas completadas, era hora da parada obrigatória nos boxes e do trabalho em equipe fazer a diferença, e foi o que aconteceu. Daniel Serra parou primeiro enquanto Casagrande parou na volta seguinte. Na saída do líder do campeonato dos boxes, ele e Serra chegaram lado a lado, chegando a baterem portas, mas com Casagrande conseguindo a ultrapassagem e tomando a 4ª posição do vice-líder do campeonato.

A parada nos boxes também favoreceu Júlio Campos que com ótima parada, muito comemorada pela equipe, retomou a segunda posição de Allam Khodair. Campos até pressionou na última volta, mas Thiago Camilo se manteve tranquilo na liderança, de ponta a ponta, até ganhar a corrida 1.

A corrida 2

Após a inversão dos 10 primeiros colocados da corrida 1, a segunda prova do dia contou com mais emoção, logo na largada os carros foram para o ataque, com Rubens Barrichello tentando tomar a liderança de Pedro Cardoso que conseguiu segurar o ex-Fórmula. Gabriel Casagrande que largou em 7º após fechar a primeira corrida em 4º, ganhou duas posições e pulou para a quinta posição, enquanto Daniel Serra perdeu duas posições e caiu para 8º e ainda tocou em Christian Hahn que saiu da pista e provocou a entrada do Safety Car.

Após a relargada, a disputa por posições continuou com Casagrande chegando a tomar a 4ª posição, mas as emoções são interrompidas novamente após toque na disputa entre Cesar Ramos e Felipe Lapenna, que fez o segundo piloto ir para na proteção da pista, e obrigando o Safety Car a entrar no circuito mais uma vez. Enquanto isso, Ricardo Maurício ia escalando posições e já se encontrava na 13ª colocação da prova.

Após mais uma relargada, Rubinho continuou a atacar Pedro Cardoso até conseguir a ultrapassagem no piloto que toca com Lucas Foresti e vai para a grama, mas dessa vez sem provocar nova entrada do Sefety Car, mas a parada dos boxes prometia mudar toda a corrida.

Após as equipes executarem suas estratégias nos boxes, Ricardo Maurício e Rafael Suzuki foram os grandes contemplados da corrida 2. Os pilotos assumiram a liderança após as paradas, com Casagrande e Rubinho disputando a terceira colocação, que ficou com Barrichello.

Casagrande ainda viu seu carro perder força em comparação com pilotos que trocaram mais pneus e caiu para 6ª colocação ao final da prova, mas nada que atrapalhasse o verdadeiro objetivo do piloto que era fechar a frente de Daniel Serra, seu principal adversário na disputa pelo título. Serra que não conseguiu se recuperar na corrida 2, finalizou a prova em 10º, vendo Casagrande abrir 25 pontos na ponta do campeonato ao final da etapa.

Confira os resultados extraoficiais da 11ª etapa:

Corrida 1

1 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla)

2 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 0.457

3 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze) a 2.380

4 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 12.285

5 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze) a 17.019

6 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze) a 19.637

7 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze) a 20.549

8 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze) a 21.109

9 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla) a 23.828

10 Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze) a 27.861

11 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla) a 28.022

12 Valdeno Brito (Hot Car Competições/Cruze) a 49.405

13 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze) a 1:27.111

14 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze) a 1:42.705

15 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze) a 1 Volta

16 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze) a 1 Volta

17 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 1 Volta

18 Christian Hahn (Blau Motorsport II/Cruze) a 1 Volta

19 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla) a 1 Volta

20 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze) a 1 Volta

21 Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze) a 1 Volta

22 Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla) a 1 Volta

23 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla) a 1 Volta

24 Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze) a 1 Volta

25 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla) a 1 Volta

26 Gaetano di Mauro (KTF Racing/Cruze) a 4 Voltas

27 Gustavo Frigotto (RKL Competições/Cruze) a 7 Voltas

Não completaram

Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze)

Sergio Jimenez (Scuderia CJ/Corolla)

Guga Lima (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze)

Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla)

Corrida 2

1 Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze)

2 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla) a 3.800

3 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla) a 9.420

4 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze) a 10.684

5 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla) a 10.957

6 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 11.904

7 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla) a 12.824

8 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze) a 14.255

9 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla) a 14.531

10 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze) a 14.772

11 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze) a 17.432

12 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze) a 17.745

13 Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze) a 18.661

14 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze) a 18.828

15 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze) a 18.935

16 Gustavo Frigotto (RKL Competições/Cruze) a 32.824

17 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla) a 1 Volta

18 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze) a 1 Volta

19 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla) a 2 Voltas

Não completaram

Guga Lima (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze)

Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze)

Gaetano di Mauro (KTF Racing/Cruze)

Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze)

Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze)

Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze)

Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze)

Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze)

Valdeno Brito (Hot Car Competições/Cruze)

Christian Hahn (Blau Motorsport II/Cruze)

Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla)

Sergio Jimenez (Scuderia CJ/Corolla)