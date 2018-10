Título do Mundial de Construtores motiva Mercedes após penta de Hamilton

O pentacampeonato de Lewis Hamilton na Fórmula 1 foi conquistado no último domingo, no GP do México, no circuito Hermanos Rodríguez. Mas a equipe Mercedes ainda tem mais uma missão a cumprir na temporada nas duas etapas que restam nesta temporada da categoria, no Brasil, no dia 11 de novembro, e em Abu Dabi, duas semanas depois.

"Estamos muito felizes com o quinto título de Lewis, mas o trabalho ainda não terminou. Há um campeonato de construtores por aí que ainda queremos ganhar e isso não será fácil, como vimos no México", disse o austríaco Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes.

O dirigente enfatizou a importância de o time não se acomodar com o título obtido por antecipação por Hamilton. "Agora todo o nosso foco está no campeonato de construtores e nós precisamos de um desempenho forte no Brasil e garantir que continuemos avançando até o fim", projetou.

É muito difícil de titular o troféu desta disputa paralela das mãos da Mercedes, mas a Ferrari também segue sonhando com os R$ 415 milhões dados à equipe vencedora do Mundial de Construtores.

A Mercedes soma 585 pontos contra 530 da escuderia italiana. Com os dois primeiros lugares nas duas corridas que restam, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen podem levar a Ferrari alcançar os 616 pontos. Com isso, Hamilton e Valtteri Bottas teriam de somar juntos 31 pontos.

A briga pelo terceiro lugar do Mundial de Pilotos também prevê uma disputa boa pela frente. Aos 21 anos, vencedor das duas últimas corridas, Max Verstappen, da Red Bull, soma 216 pontos, contra 227 do finlandês Bottas, companheiro de Hamilton, e 236 do seu compatriota Kimi Raikkonen, da Ferrari. Os três lutam pelo terceiro lugar.

Os treinos em Interlagos começam dia 9 de novembro. Para o GP do Brasil deste ano, novas ranhuras foram feitas na reta de chegada, junto às posições do grid, para permitir que a água, em caso de chuva, não ofereça riscos para os pilotos.