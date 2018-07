Tony Kanaan bate de novo, mas se garante na Indy 500

O brasileiro Tony Kanaan por pouco não ficou de fora da mais tradicional prova da Fórmula Indy. Neste domingo, o piloto campeão da categoria em 2004 sofreu para se classificar na penúltima posição para as 500 Milhas de Indianápolis. Depois de se acidentar pelo segundo dia consecutivo, Kanaan conquistou o 32.º lugar no grid.

Enquanto o piloto da Andretti fez a média de 360,531 km/h, outro brasileiro sobrou e teve o melhor desempenho do dia. Estreante na Indy 500, Bruno Junqueira conseguiu a marca de 363,090 km/h com a Fazzt e garantiu a 25.ª colocação. Se Junqueira tivesse feito a mesma média no sábado, ficaria em sétimo no grid, que já estava fechado neste domingo até o 24.º lugar.

O Brasil ainda estará representado no oval por Mario Romancini, da Conquest, que larga em 27.º, e Vitor Meira, da A.J. Foyt, que será o 30.ºno grid. No sábado, Hélio Castroneves já havia garantido a sua quarta pole na prova com a Penske. Além disso, Raphael Matos, da De Ferran, larga em 12.º, seguido por Mario Moraes, da KV, e Bia Figueiredo tem o 21.º lugar com a Dreyer & Reinbold. O número de brasileiros é recorde, superando os sete competidores de 2008.

Com o grid de largada definido, os pilotos da Indy esperam agora até o próximo domingo para disputar as 500 Milhas de Indianápolis. A tradicional prova está marcada para as 14 horas (de Brasília).

Confira como ficou o grid de largada completo da Indy 500:

1.° - Hélio Castroneves (BRA/Penske)

2.° - Will Power (AUS/Penske)

3.° - Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi)

4.° - Ryan Briscoe (AUS/Penske)

5.° - Alex Tagliani (CAN/Fazzt)

6.° - Graham Rahal (ING/Rahal Letter)

7.° - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)

8.° - Ed Carpenter (EUA/Vision)

9.° - Hideki Mutoh (JAP/Newman Haas)

10.° - Townsend Bell (EUA/Sam Schmidt)

11.° - Justin Wilson (ING/Dreyer & Reinbold)

12.° - Raphael Matos (BRA/De Ferran Luczo Dragon)

13.° - Mario Moraes (BRA/KV)

14.° - Davey Hamilton (EUA/De Ferran Luczo Dragon)

15.° - Mike Conway (ING/Dreyer & Reinbold)

16.° - Marco Andretti (EUA/Andretti)

17.° - Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti)

18.° - Dan Wheldon (ING/Panther)

19.° - Ernesto Viso (VEN/KV)

20.° - Tomas Scheckter (AFS/Dreyer & Reinbold)

21.° - Bia Figueiredo (BRA/Dreyer & Reinbold)

22.° - Simona de Silvestro (SUI/HVM)

23.° - Danica Patrick (EUA/Andretti)

24.° - Bertrand Baguette (BEL/Conquest)

25.° - Bruno Junqueira (BRA/Fazzt)

26.° - Alex Lloyd (ING/Dreyer & Reinbold)

27.° - Mario Romancini (BRA/Conquest)

28.° - John Andretti (EUA/Andretti)

29.° - Sarah Fisher (EUA/Sarah Fisher)

30.° - Vitor Meira (BRA/A.J. Foyt)

31.° - Takuma Sato (JAP/KV)

32.° - Tony Kanaan (BRA/Andretti)

33.° - Sebastian Saveedra (COL/Bryan Hertha)