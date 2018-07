Tony Kanaan vai correr pela Ferran Dragon na F-Indy 2011

SÃO PAULO - Tony Kanaan está garantido no grid da Fórmula Indy em 2011. Ele fechou contrato de pelo menos uma temporada com a Ferran Dragon Racing e será comandado por outro brasileiro, Gil de Ferran, que fez o anúncio do acerto nesta segunda-feira, em entrevista coletiva na capital paulista.

"Está difícil obedecer ele como patrão, pois nossas famílias são amigas. O legal é que pude falar em português no rádio com o Gil. Somos uma equipe pequena, mas com capacidade para melhorar. Das equipes que estava negociando, era a que eu queria pilotar", explicou Kanaan.

O brasileiro falou sobre a troca de time. "Foi uma decisão mútua a minha saída [da Andretti], e queria correr num lugar que acho que tenho chance de vencer e ser campeão. Ele (Gil de Ferran) me convidou para o teste, foi para ver se a direção da equipe era a certa. E deu tudo certo".

"Ano passado foi um pouco difícil, mas desenvolvemos sistemas que garantirão bom desempenho. Conheço o Tony desde que era pequeno e depois corremos juntos. Ele tem muita experiência e é isso que precisamos agora. Somos uma equipe jovem, com ambição de crescer. Nossos objetivos estão bem alinhados", garante de Ferran.

Com a chegada de Kanaan, quem deixou a equipe foi o também brasileiro Raphael Matos, que conduziu o carro nas últimas duas temporadas. Sua permanência na Indy no próximo ano ainda é incerta.

"Posso falar dele com autoridade. Ótimo piloto, capacidade de vencedor, se conseguirmos um pacote de patrocínios para um segundo carro, ele é candidato a voltar, eu gosto muito dele e queria ele aqui", afirmou o comandante da equipe.

Carreira. Aos 35 anos, o piloto baiano chega a 12 temporadas na principal categoria tipo fórmula do automobilismo norte-americano (considerando a extinta Champ Car). Esta será sua quinta equipe: passou por Tasman (1998),Forsythe (1999), Mo Nunn (2000-02) e Andretti (2003-10). Foi campeão da Fórmula Indy em 2004.

