Toro Rosso anuncia que piloto neozelandês substituirá Pierre Gasly nos EUA

A Toro Rosso anunciou nesta sexta-feira uma nova substituição em sua dupla de pilotos para a próxima etapa da temporada 2017 da Fórmula 1. O neozelandês Brendon Hartley ocupará no GP dos Estados Unidos, em Austin, no próximo dia 22, a vaga do francês Pierre Gasly, que defendeu a equipe nas últimas duas provas.

"Que sensação incrível! Esta oportunidade veio como uma surpresa, mas eu nunca desisti da minha ambição e do meu sonho de criança de chegar à Fórmula 1", declarou Hartley. "Eu quero dizer um grande agradecimento à Red Bull por tornar este sonho realidade."

O neozelandês tem 27 anos e já passou pela Red Bull, que tem a Toro Rosso como uma equipe satélite, como piloto júnior. Pela própria Toro Rosso, ele realizou dois testes em 2009, mas não mostrou desempenho suficiente para ganhar um lugar no grid. Agora, garante estar mais preparado para aproveitar a oportunidade.

"Eu cresci e aprendi muito desde os dias em que eu trabalhei como piloto reserva da Toro Rosso e pela Red Bull. E pelos últimos anos que eu atravessei, aprendi a ser mais forte e ainda mais determinado", afirmou o neozelandês, que será o primeiro do país a competir na Fórmula 1 desde Mike Thackwell em 1984.

Hartley foi um dos vencedores da tradicional 24 Horas de Le Mans este ano defendendo a Porsche, equipe pela qual também vinha competindo no Mundial de Endurance. Seu último trabalho na Fórmula 1 foi em 2012, em um teste pela Mercedes.

"Brendon tem sido parte da família Red Bull por um longo período em diferentes classes, assim como piloto de teste e reserva da Red Bull e da Toro Rosso, pela qual estará de volta em Austin. Estamos realmente felizes por tê-lo de volta à equipe. Com toda a experiência acumulada nos últimos anos, estamos convencidos de que ele fará um trabalho fantástico", exaltou o chefe da Toro Rosso, Franz Tost.

A Toro Rosso iniciou a temporada 2017 com Carlos Sainz Jr. e Daniil Kvyat como seus titulares, mas na Malásia e no Japão, o russo foi substituído por Gasly. Nos Estados Unidos, porém o mesmo Gasly dará lugar a Hartley, enquanto Kvyat volta na vaga de Sainz, o que fará com que a equipe se torne a primeira a mudar sua dupla de pilotos de uma prova para a outra desde a Lotus de 1994.