Toro Rosso anuncia Sainz e terá dupla mais jovem da Fórmula 1

O espanhol Carlos Sainz Jr foi oficialmente confirmado nesta sexta-feira como novo titular da Toro Rosso para a temporada de 2015 da Fórmula 1. Filho do bicampeão mundial de rali Carlos Sainz, o piloto de 20 anos de idade irá formar com o holandês Max Verstappen, de 17 anos, a dupla mais jovem da história da maior categoria do automobilismo.

Sainz Jr acabou sendo escolhido para a vaga aberta pelo francês Jean-Eric Vergne, que na última quarta-feira confirmou a sua saída da escuderia italiana. Ele guiará pelo time baseado em Faenza depois ter se sagrado campeão da Fórmula Renault 3.5 e atuado como piloto júnior na Red Bull, equipe mãe da Red Bull.

"Com Carlos Sainz Jr se juntando a Max Verstappen para formar nossa dupla de pilotos, nós mantemos a tradição da Toro Rosso de fornecer jovens do programa júnior de pilotos da Red Bull para os seus primeiros passos na Fórmula 1", afirmou Franz Tost, chefe da Toro Rosso.

Verstappen, por sua vez, acabou assumindo o importante posto com apenas 17 anos de idade após a promoção do russo Daniil Kvyat, que era da Toro Rosso, para a Red Bull.

Considerado uma das promessas do automobilismo atual, Sainz Jr iniciou sua carreira em monopostos, após deixar o kart, na Fórmula BMW, para depois passar pela Formula Renault 2.0, pela Formula 3 Britânica e pela GP3. Ele também integrava o programa de formação de pilotos da Red Bull desde os seus 16 anos de idade.

"Estou muito feliz por me juntar à Toro Rosso. Desde que entrei no programa de jovens da Red Bull, esta era a minha meta. Estou muito feliz por a Red Bull ter confiado em mim e me dado uma chance", comemorou Sainz Jr, por meio do comunicado distribuído nesta sexta pela Toro Rosso.

No começo desta semana, Sainz Jr participou de um dos dois dias de testes coletivos que a Fórmula 1 promoveu em Abu Dabi, que no último domingo foi palco da última corrida desta temporada. O espanhol pilotou um carro da Red Bull e ficou em quinto lugar entre dez pilotos que foram para a pista. Verstappen, por sua vez, andou neste dia com um carro da própria Toro Rosso e terminou na penúltima posição.