Toro Rosso apresentará carro de 2011 em 1º de fevereiro

A Toro Rosso anunciou que seu novo carro, o STR6, será apresentado no dia 1º de fevereiro, no circuito de Valência. A data é a mesma da abertura dos testes coletivos da Fórmula 1 em 2011, que acontecerá na pista espanhola. A expectativa é de que todas as equipes participem da atividade.

Embora ainda não tenha oficializado os seus pilotos para a próxima temporada da Fórmula 1, a expectativa é que a Toro Rosso mantenha Sebastien Buemi e Jaime Alguersuari em 2011. Neste ano, o suíço somou oito pontos e o espanhol fez outros cinco. Com isso, a equipe terminou o campeonato de construtores em nono lugar.

Além da Toro Rosso, apenas a Sauber anunciou oficialmente a data de apresentação do seu carro para a próxima temporada da Fórmula 1. O C30 será mostrado no dia 31 de janeiro, também no circuito de Valência.