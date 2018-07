Toro Rosso aproveita GP do Brasil para mostrar segredos de Interlagos

Você conhece Interlagos? Inaugurada em 1972, o autódromo é um dos mais tradicionais do Brasil e um dos mais conhecidos do mundo. Entretanto, a experiência de dirigir um bólido da Fórmula 1 nas curvas da pista paulista é uma oportunidade para poucos. Pensando nisso a Toro Rosso fez um bem humorado vídeo com Carlos Sainz Jr. e Daniil Kvyat mostrando todos os segredos do asfalto que recebe o GP do Brasil neste domingo.

Assim os pilotos da escuderia são reduzidos e entram em um autorama que reproduz o autódromo. Cheio de piadas e referências a cultura brasileira, o vídeo vai curva a curva da pista até a reta final. Confira: