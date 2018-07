Toro Rosso confirma Razia para teste de jovens pilotos

FAENZA - A Toro Rosso anunciou nesta quarta-feira que o brasileiro Luiz Razia será um dos seus representantes nas sessões de testes para jovens pilotos, que serão realizadas entre os dias 6 e 8 de novembro em Abu Dabi, no circuito de Yas Marina. O vice-campeão da temporada 2012 da GP2 terá a companhia do venezuelano Johnny Cecotto Jr. nas atividades.

Em busca de uma vaga no grid da Fórmula 1 em 2013, Razia foi escolhido pela Toro Rosso para participar do primeiro e último dia dos testes, enquanto Cecotto, que ficou em nono lugar no último campeonato da GP2, acabou sendo selecionado para a segunda data, em 7 de novembro.

O brasileiro já tem certa experiência com carros de Fórmula 1. Razia testou pela Virgin, a atual Marussia, em 2010. No mesmo ano, também testou pela Lotus, agora conhecida como Caterham, tendo também participado de treinos livres dos GPs da China e do Brasil.

Nesta temporada, Razia já participou de outras sessões de teste para jovens pilotos, realizadas em setembro, no circuito de Magny-Cours, na França, quando correu pela Force India.

Além da Toro Rosso, McLaren, Red Bull, Sauber, Lotus e Caterham também vão participar dos treinos em Abu Dabi. As outras equipes que formam o calendário da Fórmula 1 já realizaram seus testes, em Magny-Cours ou em Silverstone.