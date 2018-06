Toro Rosso e Force India exibem novos carros para F-1; Red Bull mantém layout

Na mesma manhã em que foram iniciados os testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, no circuito de Barcelona, na Espanha, a Toro Rosso e a Force India apresentaram oficialmente nesta segunda-feira os seus novos carros para o campeonato de 2018.

Agora com motores fornecidos pela Honda, que teve a sua parceria com a McLaren rompida após o Mundial do ano passado, a Toro Rosso exibiu o modelo STR13, poucos minutos antes de a sessão matutina de treinos ser iniciada na pista espanhola. Este carro trouxe poucas novidades em relação ao monoposto de 2017, sendo que a bela pintura em azul metálico e detalhes em vermelho foi mantida.

O STR13 será guiado pela dupla de novatos formada pelo francês Pierre Gasly e pelo neozelandês Brendon Hartley, que estrearam na F-1 no ano passado, e a equipe italiana está confiante de que poderá fazer um bom campeonato, mesmo depois de a parceria da Honda com a McLaren ter sido um fracasso nos últimos anos.

"Estou ansioso para o começo desta nova temporada e para entrar em uma nova era para a nossa equipe, trabalhando junto com a Honda", afirmou o chefe da Toro Rosso, Franz Tost, nesta segunda-feira, sendo que na semana passada a escuderia já havia levado a público uma foto do novo carro do time após a imagem do mesmo ter vazado pela internet.

A Force India, por sua vez, apresentou o seu novo carro para esta temporada em Barcelona e o modelo VJM11 manteve o visual predominantemente rosa usado no ano passado, quando obteve o bom quarto lugar no Mundial de Construtores da F-1, ficando atrás apenas de Mercedes, Ferrari e Red Bull, que hoje dominam o cenário da categoria.

Como principal novidade no design, assim como ocorreu com outros times do grid, a Force India e a Toro Rosso apresentaram a adoção do halo, que é a proteção do cockpit afixada à frente do piloto que todos terão de utilizar como obrigação do regulamento para 2018.

A dupla de pilotos titulares da Force India será a mesma do ano passado, quando o mexicano Sergio Pérez e o francês Esteban Ocon ajudaram a equipe a se garantir como quarta força do grid do Mundial.

Chefe do time, Vijay Mallya mostrou otimismo ao projetar esta temporada da Force India. "Não vejo motivo para nós não consolidarmos nossa posição e evoluirmos. Sim, a Fórmula 1 é um ambiente muito difícil e competitivo, mas nós somos um time estabelecido com continuidade em todas as áreas da empresa. Não tomamos nada como certo, mas ficaremos desapontados se não estivermos lutando por pontos em todas as corridas deste ano", afirmou.

RED BULL

Depois de ter apresentado o seu carro oficialmente na semana passada trazendo uma pintura "camuflada" em azul e preto para disfarçar possíveis inovações técnicas do seu modelo para 2018, a Red Bull também mostrou o layout definitivo do seu carro nesta segunda-feira, em Barcelona, e manteve o visual que já tinha em 2017, com o azul predominante e detalhes em amarelo e vermelho.

O RB14, que será guiado pela dupla formada pelo australiano Daniel Ricciardo e pelo holandês Max Verstappen, traz como maiores novidades visuais o maior destaque dado para o logo da Aston Martin, nova patrocinadora master da Red Bull, além do halo, pintado em azul.