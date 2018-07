Toro Rosso lança novo carro no fim do mês; Force India adia estreia

Com a proximidade do início da temporada 2015 da Fórmula 1, as equipes já estão agendando as datas de lançamento de seus carros para o ano. A Toro Rosso revelou nesta terça-feira que mostrará o novo modelo no dia 31 de janeiro, na véspera do início dos testes em Jerez de la Frontera, na Espanha, nos quais já o utilizará.

Já a Force India adiará o uso do modelo 2015. Também nesta terça, a equipe anunciou que participará dos testes em Jerez de la Frontera ainda com o veículo de 2014. Com isso, a estreia do carro deste ano acontecerá somente no segundo teste da pré-temporada, em Barcelona, a partir do dia 19 de fevereiro. A apresentação, no entanto, está marcada para esta quarta-feira.

A Force India é uma das equipes que não mudaram sua dupla de pilotos e vai para a temporada 2015 com Nico Hulkenberg e Sergio Perez, tentando melhorar a sexta colocação entre os construtores do ano passado. Já a Toro Rosso apostará na dupla de novatos Carlos Sainz Junior e Max Verstappen, depois da sétima posição de 2014.