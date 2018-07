Toro Rosso lançará novo carro em teste na Espanha

A escuderia fez a confirmação após o modelo TR7 ser aprovado, na última quarta, no último teste de impacto (crash test) da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que agora precisa obrigatoriamente ser realizado por todas as equipes da F1 antes do início do período de testes de pré-temporada.

"Tendo passado anteriormente por vários testes de colisão estática, hoje, o nosso novo carro, o TR7, passou por todos os outros testes de colisão da FIA", afirmou a equipe por meio do seu site oficial.

Em 2012, a Toro Rosso contará com o australiano Daniel Ricciardo e o francês Jean-Eric Vergne como pilotos titulares. Na temporada passada, a equipe ficou na oitava posição do Mundial de Construtores da F1, com 41 pontos, deixando para trás Williams, Lotus, Hispania e Virgin.