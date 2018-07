Toro Rosso mantém dupla e confirma Ricciardo e Vergne

Ricciardo e Vergne fizeram parte do programa de jovens pilotos da Red Bull, proprietária da Toro Rosso. Ricciardo, de 23 anos, participou de 11 provas pela Hispania no ano passado, antes de se transferir para a sua atual equipe. Ele somou nove pontos nas 17 corridas já disputadas neste campeonato.

"Eu sinto que estou crescendo e me desenvolvendo como um piloto e minha abordagem pelo lado técnico do esporte também progrediu este ano, então tenho certeza de que isso vai me servir na minha segunda temporada com a Toro Rosso. Tivemos uma temporada bastante difícil, mas, apesar disso, sempre tive um bom relacionamento com todos os caras e estou encantado com a ideia de trabalhar com eles por mais um ano", disse Ricciardo.

Vergne fez a sua estreia na Fórmula 1 nesta temporada. O francês tem desempenho um pouco melhor do que Vergne, com 12 pontos conquistados até agora neste campeonato.

"Estou muito feliz com esta grande notícia", afirmou. "Tem sido uma temporada difícil e, como um novato, eu aprendi muito, graças ao apoio e ao excelente relacionamento que tenho com todo o pessoal. Eu me sinto muito mais forte agora e eu sei que eu me tornei um piloto melhor ao longo da temporada", comentou.

Além da Toro Rosso, outras equipes já definiram seus pilotos para a próxima temporada. A Red Bull continuará com Sebastian Vettel e Mark Webber, assim como a Ferrari, que seguirá com Fernando Alonso e Felipe Massa. A McLaren terá Pérez e Jenson Button e a Mercedes vai correr com Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Sauber, com Nico Hulkenberg, Lotus, com Kimi Raikkonen, Marussia, com Timo Glock, e Hispania, com Pedro de la Rosa, só definiram um piloto para 2013. Force India, Williams e Caterham ainda não anunciaram suas duplas para o próximo campeonato.