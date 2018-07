Toro Rosso revela fim de negociação e diz que Renault deve comprar outra equipe

A desistência da Renault pode ser considerada uma derrota para a Toro Rosso, ainda mais após Tost ter declarado anteriormente que ser adquirida por uma fabricante de motores seria o passo ideal a ser dado para equipe se consolidar entre as cinco melhores da Fórmula 1.

"Eu só posso dizer o que aconteceu nos últimos meses em conexão entre a Renault e a Toro Rosso", disse. "Sim, eles nos visitaram em Faenza e Bicester, mas nas últimas semanas estão quietos, por isso suponho que eles decidiram comprar uma outra equipe", completou, em entrevista ao site oficial da Fórmula 1.

A possibilidade da Renault adquirir a Lotus pode forçar a Toro Rosso a buscar um novo fornecedor de motor. "Temos que ver como isso influenciaria a Toro Rosso. Temos que esperar a movimentação e o anúncio da Renault. Então nós teremos que discutir um programa que atenda às solicitações e necessidades da Toro Rosso", afirmou Tost, admitindo o futuro incerto da sua equipe.

Com os novatos Max Vertsappen e Carlos Sainz Jr. como seus pilotos titulares, a Toro Rosso ocupa a sétima colocação no Mundial de Construtores com 31 pontos após a disputa de dez das 19 provas da temporada 2015 da Fórmula 1.