Toro Rosso troca dupla de pilotos para F1 em 2012

FAENZA, ITÁLIA - A Toro Rosso decidiu mudar a sua dupla de pilotos para a próxima temporada da Fórmula 1. Nesta quarta-feira, a equipe satélite da Red Bull confirmou que o australiano Daniel Ricciardo e o francês Jean-Éric Vergne vão pilotar os carros da escuderia em 2012. Assim, eles irão assumir as vagas do suíço Sébastien Buemi e do espanhol Jaime Alguersuari.

Ricciardo e Vergne fazem parte do programa de jovens pilotos da Red Bull e são as novas apostas da direção da Toro Rosso, que tradicionalmente opta por promessas. O australiano, porém, já competiu na Fórmula 1 neste ano, ao participar de algumas provas pela Hispania, enquanto o francês fará a sua estreia na principal categoria do automobilismo.

"Estou satisfeito que tenhamos sido capazes de chegar a uma decisão rápida sobre nossos pilotos para o próximo ano, porque isso significa que todos nós podemos dar total atenção a 2012, sem qualquer distração. Durante o ano passado, Daniel e Jean-Eric provaram os seus valores e espero que deem uma contribuição significativa para o desempenho da equipe no próximo ano", disse Franz Tost, chefe da Toro Rosso.

Ricciardo, de 22 anos, já havia pilotado pela Toro Rosso em alguns treinos livres de sexta-feira no início desta temporada. "Esta é realmente uma grande coisa para mim e algo que eu queria desde que pilotei pela Toro Rosso nas manhãs de sexta-feira das corridas na primeira parte da temporada passada", disse. "No segundo semestre de 2011 eu aprendi muito com as pessoas com quem trabalhei, competindo em 11 GPs e eu quero agradecê-los pela oportunidade que me deram", acrescentou.

Vergne pilotou um dos carros da Toro Rosso nos treinos livres de sexta-feira de três das últimas quatro etapas deste ano. "O Natal chegou mais cedo para mim este ano! Ter pilotado para eles algumas vezes este ano e também nos testes pela Red Bull em Abu Dabi faz eu me sentir definitivamente seguro para fazer a mudança, mesmo que eu saiba que há uma grande diferença entre o teste e a corrida", disse.

Buemi e Alguersuari foram companheiros na Toro Rosso nas últimas duas temporadas e meia. Em 2011, eles levaram a equipe a terminar o Mundial de Construtores na sétima colocação, mas nem por isso serão aproveitados no próximo ano. Assim, são mais dois pilotos em busca das últimas vagas na temporada 2012 da Fórmula 1.

"Eles produziram algumas performances excelentes que ajudaram a equipe a avançar e se desenvolver. Desejamos-lhes tudo de bom no futuro. No entanto, é preciso lembrar que quando a Toro Rosso foi criada em 2005, foi feita com a intenção de fornecer a primeira chance aos jovens pilotos do programa de desenvolvimento", disse Tost.

Com os dois titulares da Toro Rosso definidos, restam apenas quatro vagas para pilotos na próxima temporada da Fórmula 1. São duas na Force India, uma na Williams e outra na Hispania. Os brasileiros Rubens Barrichello e Bruno Senna lutam para conseguir uma delas e permanecer na categoria em 2012.