Toto Wolff diz que Hamilton está próximo de renovar contrato com a Mercedes

Depois de conquistar o seu quarto título mundial na temporada passada da Fórmula 1, Lewis Hamilton ainda não renovou o seu contrato com a Mercedes, que vai até o final de 2018. Nesta quinta-feira, porém, o chefe da equipe, Toto Wolff, avisou que a assinatura de um novo compromisso com o piloto inglês já está bem encaminhada e que logo isso deverá ser oficializado.

Em entrevista ao site oficial da escuderia que vem dominando à F-1 nas últimas temporadas, o austríaco ressaltou que Hamilton é um "importante pilar" do time e qualificou o acerto entre as partes como uma coisa "muito fácil de resolver".

De acordo com o dirigente, a negociação para renovação de contrato está evoluindo de maneira "muito positiva". E ele assegurou: "É apenas uma questão de tempo para selarmos isso e colocarmos a assinatura no documento".

Hamilton hoje é o principal protagonista do grid da Fórmula 1 e a Mercedes sabe a importância que poderá significar a permanência do astro por um maior período de tempo na equipe. Aos 33 anos de idade, ele poderá fazer história nesta temporada, pois almejar se tornar apenas o terceiro piloto em todos os tempos a conquistar cinco títulos mundiais na F-1 - os únicos que obtiveram este feito até hoje foram o argentino Juan Manuel Fangio, pentacampeão, e o alemão Michael Schumacher, com sete taças.

A Mercedes vai apresentar o seu novo carro para a temporada de 2018 no próximo dia 22, em Silverstone, na Inglaterra, onde o modelo F1 W09 poderá ser exibido com Hamilton já com um novo contrato firmado com a equipe. O britânico conquistou três das últimas quatro edições do Mundial de F-1, com os títulos de 2014, 2015 e 2017, depois de ter faturado pela primeira vez o campeonato em 2008, então como piloto da McLaren.

Esta temporada da Fórmula 1 começará no dia 25 de março, quando será realizado o GP da Austrália, em Melbourne.