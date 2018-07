Toyota encerra parceria com equipe de Bruno Senna

A Toyota anunciou nesta segunda-feira o fim do acordo de cooperação com a Hispania, equipe do brasileiro Bruno Senna na Fórmula 1. A montadora japonesa encerrou a parceria por causa da falta de pagamento da Hispania.

"TMG [Toyota Motorsport] lamenta que a HRT [Hispania Racing Formula One] não tenha cumprido com suas obrigações contratuais", anunciou a montadora, em nota. "Vamos buscar todas as opções disponíveis para alcançar uma conclusão satisfatória para este assunto", completou.

Em resposta, a Hispania comunicou que ficou "muita surpresa" com a declarações da Toyota e avisou que tentará esclarecer a questão. Pelo acordo, a equipe estreante na Fórmula 1 utilizou neste ano o carro desenvolvido pela Toyota, que cedeu o projeto pronto no final de 2009, logo depois de anunciar sua saída da categoria.

Com o fim do acordo, a Toyota poderá ceder os direitos do seu projeto para outras equipes em 2011. Já a Hispania deverá fechar um acordo com a Cosworth, que já fornece o motor da Williams. A equipe de Rubens Barrichello já teria acertado uma parceria para fornecer a caixa de câmbio da Hispania.