Treino comprova trabalho da pré-temporada, diz Fernando Alonso

KUALA LUMPUR - A Ferrari saiu satisfeita com o resultado do GP da Austrália, abertura do calendário da categoria em 2013, mas somente após o primeiro dia de treinos livres para o GP da Malásia, nesta sexta-feira, o espanhol Fernando Alonso pareceu convencido do real potencial do carro. Ele apontou que o circuito de Sepang foi o primeiro teste "representativo" da temporada.

"O carro trabalhou bem em todas as condições e isso é uma ótima notícia para nós. Este circuito é mais representativo do que a Austrália para avaliar o desempenho do carro e, então, foi importante entender aqui, hoje (sexta), se as sensações positivas que tivemos na pré-temporada não eram apenas ilusão", declarou.

Apesar de exaltar o desempenho de sua Ferrari, Alonso não saiu satisfeito com a performance utilizando os pneus intermediários. "Na minha volta com os pneus intermediários eu não consegui o balanço certo, senão teria conseguido evoluir, como fiz com os pneus duros, e teria ficado mais à frente", comentou.

O espanhol também não escondeu a preocupação com a degradação dos pneus sob o forte calor de Kuala Lumpur. "Precisamos ver como nos sairemos amanhã (sábado), quando pode chover a qualquer momento e em uma pista na qual a degradação dos pneus é muito maior do que em Melbourne."