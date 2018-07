Treino da Indy é cancelado por causa da chuva e Montoya garante a pole Devido as fortes chuvas, a organização da Fórmula Indy optou por cancelar o treino classificatório deste sábado para a etapa da Louisiana. Com isso, o grid de largada da corrida deste domingo, marcada para começar às 16 horas (de Brasília), será realizado de acordo com a classificação no campeonato.