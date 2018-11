Treinos do GP do Brasil começam com novo horário em Interlagos

Os fãs de Fórmula 1 vão encontrar mudanças no GP do Brasil deste ano. A partir desta edição, a etapa brasileira, disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, domingo, terá treinos e corrida começando mais tarde. A primeira sessão livre, por exemplo, terá início nesta sexta-feira às 11 horas. Até o ano passado, a atividade era aberta às 10h.

A mudança nos horários foi implementada pela nova dona da categoria, a empresa Liberty Media. A novidade se estendeu para todas as pistas do calendário, com o objetivo de facilitar o alcance das transmissões internacionais de televisão.

O segundo treino livre no Brasil, que tinha início às 14 horas, também ocorrerá uma hora mais tarde. Amanhã, o mesmo ocorre na terceira sessão de teste e na classificação, às 12h e às 15h, respectivamente. Domingo, a corrida terá horário incomum aos brasileiros. O início da prova de 71 voltas está marcado para as 15h10 (de Brasília).

Para todas as atividades do fim de semana, a organização do GP aconselha o fã de automobilismo a vir preparado para a chuva. Para hoje, a possibilidade de precipitação é de 80%, com máxima de 23ºC e mínima de 15ºC, segundo a Climatempo. O frio, ontem, já obrigou escuderias e pilotos a trocarem os trajes de verão, tão comuns em Interlagos nesta época do ano, por agasalhos mais pesados, capas de chuva e até cachecóis.

Há previsão de chuva também para amanhã, com possibilidade de 60%, e para domingo, com 80% e perspectiva de boas reviravoltas na pista. A etapa brasileira é conhecida mundialmente por ser imprevisível em razão da variação do tempo.

Ainda há ingressos disponíveis para o fim de semana, embora os bilhetes já estejam esgotados para os setores "A", "B" e "M". Desde o fim da tarde de quarta-feira as vendas não são mais feitas pelo site oficial do evento. Somente nas bilheterias do autódromo e no Shopping Market Place, em dinheiro e também no cartão.

No ano passado, 141 mil fãs de automobilismo estiveram em Interlagos nos três dias da disputa. Para este ano, a organização espera público maior.

Do lado de fora, a segurança será reforçada. Os episódios de assalto em 2017 a funcionários de equipes mexeram no planejamento. O policiamento ficará até mais tarde para acompanhar as saídas dos mecânicos da F-1 do autódromo paulista rumo aos seus hotéis.