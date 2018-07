Três recordes de Senna

Hamilton nasceu em 7 de janeiro de 1985, e quando começou a correr de kart, aos sete, Ayrton já era tricampeão mundial. Hoje, se o inglês fizer a pole position, igualará o recorde de oito poles consecutivas obtidas por Senna entre os campeonatos de 88 e 89. Mesmo que não consiga a pole, ele continuará sendo o favorito para vencer pela 41ª vez na Fórmula-1 (também marca do brasileiro). Mas, para tornar ainda mais incrível a série de coincidências, isso tudo está acontecendo no GP número 161 de Hamilton, que é o total de corridas da carreira de Ayrton.

Como tirar a pole e a vitória das mãos do inglês é problema para Nico Rosberg resolver. No momento ele perde de 7 a 3 em vitórias e toma uma goleada de 11 a 1 em poles. Além disso, o inglês é o único já com três poles em Cingapura, onde venceu duas vezes. O alemão nunca fez mais do que um único segundo lugar (2008) aqui.

A diferença na classificação é grande (53 pontos), mas se pensarmos que 12meses atrás os dois viviam situação inversa, com Rosberg liderando o campeonato 22 pontos à frente de Hamilton e depois acabou perdendo o título, tudo é possível faltando sete etapas, embora não exista mais a bobagem de pontuação dobrada na última, que poderia ter provocado uma injustiça.

A boa notícia para o torcedor é que Nico promete arriscar mais daqui em diante. É a única forma de ele tentar reverter esta vantagem do inglês que ele considera exagerada pelo que os dois têm conseguido tirar do carro. Ele se refere à quebra em Monza, a única que a equipe Mercedes sofreu no ano.

Mas na opinião do ex-piloto David Coulthard, hoje com uma coluna na BBC, a sorte do campeonato está decidida. E ele diz isso valendo-se da própria experiência ao dividir a equipe McLaren por seis anos com Mika Hakkinen: “Sei o que é ser companheiro de um piloto mais veloz, mesmo que seja por uma pequena diferença. Rosberg já aprendeu o que é isso.”

Cingapura recebe a F-1 em festa. Dá gosto ver a cidade toda enfeitada, os hotéis fantasiados de F-1, o GP em capas de jornais, shows de grupos famosos por todos os lados, restaurantes lotados e os bares da Clarke Quai, a região mais festeira da cidade, dando a impressão de que não fecham nunca. O trânsito, claro, fica complicado porque 11 ruas importantes da cidade são interrompidas por barreiras. Mas, até para o morador, basta ver a pista toda iluminada para sentir que vale a pena dividir com Mônaco o direito de ter os GPs mais charmosos do campeonato.

BRASILEIROS NO EXTERIOR

Fim de semana importante com a 25ª edição do Masters de F-3 de Zandvoort, corrida criada em 1991 e que já foi vencida por David Coulthard, Nico Rosberg, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Defendendo o Brasil estão o mineiro Sergio Sette Câmara, que tem sido uma boa revelação no primeiro ano de automobilismo; Pietro Fittipaldi, neto de Emerson, que sofreu com a reestruturação da equipe Fortec, agora reagindo, e Gustavo Menezes, de pais brasileiros, mas nascido e criado nos Estados Unidos.

No circuito das Américas, nos Estados Unidos, acontece a quinta etapa do WEC, um campeonato mundial atualmente dominado pela Audi, que tem em sua equipe o brasileiro Lucas di Grassi, formando o trio com o francês Loic Duval e o inglês Oliver Jarvis. Na categoria LMP2, pilotando um Ligier JSP-2, o paulista Pipo Derani defende a vice-liderança do campeonato correndo com o colombiano Gustavo Yacaman e o mexicano Ricardo Gonzalez. Outro brasileiro que participa regularmente do campeonato é Fernando Rees, com Aston Martin.