Troca de câmbio na Mercedes fará Bottas perder 5 posições no grid do GP do Japão

Valtteri Bottas foi punido nesta sexta-feira com a perda de cinco posições no grid de largada do GP do Japão de Fórmula 1, em Suzuka, onde o treino de classificação para a corrida de domingo será realizado às 3h (horário de Brasília) deste sábado.

O piloto finlandês recebeu a punição por causa de uma troca não autorizada da caixa de câmbio de sua Mercedes, com a qual ele terminou os primeiros treinos livres da prova na quinta posição. Poucas horas depois, ele sequer registrou voltas rápidas na segunda sessão de treinos por causa das condições ruins de pista provocadas por uma tempestade que chegou a atrasar o início da atividade em 45 minutos.

A organização da Fórmula 1 explicou que a penalização foi aplicada a Bottas pelo fato de que o piloto não conseguiu completar seis corridas seguidas com a mesma caixa de câmbio, conforme obriga o regulamento da categoria máxima do automobilismo.

A punição complica um pouco mais a vida de Bottas em seu objetivo de se manter na briga pelo título do Mundial de Pilotos. Terceiro colocado na classificação geral, com 222 pontos, ele mirava largar em uma boa posição no grid para ter maiores chances de conquistar um resultado expressivo na prova de domingo e consequentemente se aproximar de seu companheiro de Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, líder do campeonato, com 281 pontos, e do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, vice-líder, com 247.

SAINZ PERDE 20 POSIÇÕES

Se Bottas perdeu cinco posições, o espanhol Carlos Sainz terá de largar do final do grid na prova que começará às 2 horas (de Brasília) de domingo no Japão. Após destruir boa parte de sua Toro Rosso no primeiro treino livre desta sexta-feira, no qual sofreu um forte acidente, o piloto espanhol voltou para a pista com o carro cheio de peças trocadas na segunda sessão livre e o fato rendeu uma punição de 20 colocações ao piloto para o treino de classificação deste sábado.