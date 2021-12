Troféu da Stock Car 2021 traz marca registrada de ícone da joalheria nacional

"Os carros de corrida são como as melhores joias: exclusivas, preciosas e com a capacidade de fazer sonhar". A frase é de José Carlos Guerreiro, ícone da joalheria nacional, que foi convidado para desenhar o troféu do campeão da temporada 2021 da Stock Car Pro Series. A modalidade terá seu vencedor conhecido neste domingo, em Interlagos.

A peça cobiçada pelos postulantes ao título, Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Thiago Camilo, foi apresentada nesta semana pela categoria em evento realizado em São Paulo e traz a marca registrada do artista que a fez: o famoso nó criado por Guerreiro nos anos de 1970 e que, desde então, está presente em boa parte de suas coleções.

"Um troféu de campeão já representa muito por tudo que traz de esforço e de dedicação. Poder juntar isso com uma obra de arte fica mais especial ainda. Dá um incentivo a mais para buscar o título", disse Daniel Serra, vice-líder do campeonato e tricampeão da Stock Car, após a revelação do troféu.

O troféu do campeão da Stock Car é construído em metal cromado e mármore, tendo como tema central o icônico nó criado pelo artista que, na definição de especialistas do setor, é um símbolo que representa segurança, força e intensidade – conceitos importantes nas competições da categoria.

Para o artista, a parceria com a Stock representa um resgate dos valores mais marcantes de sua joalheria. "Um carro de corridas pode ser visto como uma joia no mundo dos automóveis. Como as joias mais sofisticadas, os carros de corrida são produzidos em pequenas quantidades e para usuários exclusivos, os pilotos", diz Guerreiro.

"A atenção aos detalhes, a qualidade do material, o entendimento profundo de cada ajuste ou alteração no projeto, além da precisão e conhecimento técnico, fazem do especialista em carros de corridas uma espécie de artesão desse esporte. Nesse aspecto, os carros de corrida são como as melhores jóias, exclusivas, preciosas e com a capacidade de fazer sonhar", definiu o joalheiro.

CEO da Vicar, promotora da Stock Car, Fernando Julianelli afirmou que é uma honra ter um artista de renome internacional como criador do prêmio e exaltou a importância da peça. Ela é inédita. "O troféu de campeão é obviamente uma peça importante no ecossistema do esporte, é o símbolo máximo de sucesso e também o nível máximo do aspiracional. É aquilo que os heróis das pistas mais anseiam e que somente os melhores conseguem. Então é uma correlação muito feliz termos nosso troféu projetado e construído por um joalheiro."

​Disputa em Interlagos

A definição de quem fica com a peça única e especial, além do título de campeão da Stock Car Pro Series 2021, acontecerá neste fim de semana, com transmissão do Estadão. No sábado, dia 11, o treino que define o grid de largada acontece às 15h55, enquanto que no domingo, 12, os pilotos aceleram a partir das 13h40 para as corridas decisivas da 12ª e última etapa da temporada em Interlagos. A briga está entre Gabriel Casagrande, que lidera o campeonato com 336 pontos, seguido por Daniel Serra, que tem 25 pontos a menos do que o líder, com 311, e Thiago Camilo, que somou 280 pontos nesta temporada.