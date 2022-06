TT da Ilha de Man, evento de motociclismo mais perigoso do mundo, registra 3 mortes em uma semana

A edição de 2022 do TT da Ilha de Man, uma das mais tradicionais provas do motociclismo mundial, registrou três mortes em menos de uma semana, em evento realizado entre o Reino Unido e a Irlanda. A vítima fatal mais recente é o piloto norte-irlandês Davy Morgan, de 52 anos, que morreu nesta segunda-feira após sofrer um grave acidente na última volta da primeira corrida da categoria Supersport.

"É com grande tristeza que o TT da Ilha de Man pode confirmar a perda de Davy Morgan após um acidente na última volta da primeira corrida de Supersport do TT de 2022. Estendemos nossas mais profundas condolências ao parceiro de Davy, Trudy, sua família, entes queridos e amigos", disseram os organizadores, em comunicado oficial.

Figura cativa nos paddocks do TT da Ilha de Man, Morgan era um piloto experiente e acumulava 80 participações no campeonato de motociclismo, que é considerado o mais perigoso do mundo. Ele estava na seção montanhosa do percurso quando sofreu o acidente, com a corrida sendo paralisada pela bandeira vermelha.

A primeira morte da atual edição ocorreu na última quarta-feira, dia 1, no terceiro dia de treinos da competição. Mark Puslow, de 29 anos, do País de Gales, não resistiu aos ferimentos de um acidente em Ballagarey, outro trecho de montanhas em um dos traçados. Um dia antes, o competidor Dave Moffitt teve de ser transportado para um hospital de Liverpool depois de se acidentar em uma classificatória da categoria Lightweight.

It is with deep sadness that we can confirm the passing of Olivier Lavorel following an incident on the opening lap of the first Sidecar Race of the 2022 Isle of Man TT Races.

