'Tutor' Massa vê pupilo reagir e virar concorrente na Fórmula 1

A segunda metade da temporada da Fórmula 1 começa neste domingo, no GP da Hungria, com uma nova condição de convivência na Williams entre Felipe Massa e o canadense Lance Stroll. De tutor e conselheiro no início do ano, o brasileiro terá agora o companheiro de equipe como um concorrente mais direto no campeonato.

Os dois estão bem perto um do outro na classificação da temporada. Massa é o 11º, com cinco pontos a mais do que o novato. Embora tenha pontuado em mais provas, o melhor resultado da Williams no ano veio com o canadense, com o terceiro lugar no Azerbaijão.

Massa cancelou a aposentadoria planejada para 2017 ao receber perto do Natal um telefonema da chefe da equipe, Claire William. Ela pediu para o brasileiro repensar a ideia, pois como a escuderia tinha perdido Valtteri Bottas para a Mercedes, precisava de um piloto experiente para auxiliar no acerto do carro e na ambientação à categoria do novato Stroll, de apenas 18 anos e recém saído da Fórmula 3 Europeia.

O brasileiro de 36 anos topou e recusou convites de outras categorias para permanecer por mais um ano. “O (Michael) Schumacher me ajudou muito na carreira. Talvez possa fazer o mesmo com Stroll”, disse ele à revista alemã Auto Motor und Sport. Em entrevistas, Massa deu conselhos de pilotagem ao colega bastante criticado na ocasião.

Filho de um magnata canadense, Stroll passou as seis primeiras etapas sem pontuar, duas delas com abandonos por ter batido. Os resultados geraram críticas na imprensa europeia de que se tratava de um piloto que conseguiu a vaga na categoria mais pelo investimento que trouxe à Williams e menos pela devida capacidade.

O canadense, então, reagiu e pontuou nas três etapas seguintes. “Não estou na categoria só por causa do dinheiro. Eu tenho talento”, afirmou Stroll, visto agora como uma das grandes surpresas da temporada.

A reação do novato ajudou também Massa. A chefe da Williams gostou do trabalho do brasileiro e admite a chance de renovar o contrato dele novamente. “Qualquer piloto que faz o Felipe tem feito sem dúvida merece uma vaga no próximo ano”, disse Claire.