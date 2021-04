TV Cultura fecha acordo para a transmissão da temporada 2021 da Fórmula Indy

Após se tornar o canal oficial da Fórmula E no Brasil, em fevereiro, agora a TV Cultura fechou a transmissão da temporada 2021 da Fórmula Indy, a partir do próximo domingo. Com narração de Geferson Kern e comentários de Rodrigo Mattar, o campeonato da principal categoria de monopostos dos Estados Unidos tem início com a etapa do Alabama.

Para Vladir Lemos, diretor de Esporte da TV Cultura, além de toda a tradição e excelência da categoria, a Fórmula Indy vem fazendo um grande trabalho de aproximação com os seguidores. "A presença da Fórmula Indy na TV Cultura sedimenta nossa presença no segmento e nos dá a oportunidade de oferecer ao telespectador um evento com longa história na TV brasileira", disse.

O Brasil será representado por três pilotos na temporada 2021 da Fórmula Indy, mas não no ano inteiro. Helio Castroneves, que é tricampeão das 500 Milhas de Indianápolis, aos 45 anos, tentará se tornar um dos maiores vencedores da história da prova pela equipe Meyer Shank e disputará parte das outras etapas do Mundial.

Campeão das 500 Milhas em 2013 e do campeonato da Fórmula Indy em 2004, Tony Kanaan, de 46 anos, defenderá a atual campeã Chip Ganassi nas pistas. O piloto terá como companheiro Jimmie Johnson, que carrega a marca de sete vezes campeão da Nascar, e que fará sua estreia na categoria.

Por fim, o mais jovem brasileiro entre os pilotos, Pietro Fittipaldi retorna à Fórmula Indy pela Dale Coyne, após dois anos afastado dos ovais. O neto de Emerson Fittipaldi, primeiro brasileiro a vencer na categoria, dividirá o carro com o francês Romain Grosjean, que na Fórmula 1 sofreu um acidente assustador no GP do Bahrein de 2020.

A Fórmula Indy é considerada a categoria mais veloz do planeta. As provas são disputadas em circuitos ovais longos e curtos, circuitos mistos tradicionais e circuitos de rua, cheios de ondulações e armadilhas. Na temporada 2021, serão realizadas 17 provas, das quais 16 nos Estados Unidos e uma no Canadá.