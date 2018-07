Último sobrevivente da 1ª temporada da F1, em 1950, francês morre aos 97 anos Último remanescente da primeira temporada da história da Fórmula 1, realizada em 1950, Robert Manzon morreu nesta segunda-feira, aos 97 anos de idade. O francês era o único ex-piloto ainda vivo a ter disputado aquele campeonato de estreia da maior categoria do automobilismo mundial. Ele faleceu em sua casa, em Marselha, no Sul da França, e as causas da morte não foram reveladas.