'Ultrapassado' por Hamilton, Prost elogia inglês: 'É o melhor piloto'

O ex-piloto francês, Alain Prost, elogiou nesta quarta-feira o pentacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Apesar de ter sido ultrapassado pelo piloto da Mercedes em números de conquistas, o dono de quatro títulos da categoria afirmou que Hamilton é o melhor piloto da atualidade e mereceu ter vencido a temporada deste ano com duas provas de antecipação.

"Essa talvez tenha sido uma de suas melhores temporadas, porque a competição foi do início ao fim. O que você pede de um piloto e de seu time, para ser campeão nessa situação, é um misto de estabilidade, consistência e não tentar perder pontos estúpidos", disse Prost em entrevista ao site inglês Autosport. O francês ganhou os campeonatos de 1985, 1986, 1989 e 1993.

O maior rival de Ayrton Senna afirmou que conseguiria comparar Hamilton a outros ídolos do esporte. "É sempre difícil comparar gerações, porque eu acho que é muito complicado ser um multicampeão em um período. Lewis é certamente um dos melhores, se não o melhor de sua geração. É difícil ser campeão todo ano ou quase todo ano", elogiou o ex-piloto, que atualmente é consultor da Renault.

Para Prost, Hamilton tem capacidade de igualar Michael Schumacher e se tornar heptacampeão. "Eu acho que o alvo é ser campeão do mundo de novo, e vamos ver o que ocorre ano que vem. É seu primeiro passo, uma decisão pessoal. Quando você está com cinco, você pensa no sexto, não no sétimo ou oitavo título", explicou o francês.

A temporada 2018 ficou marcada pelo confronto direto entre dois tetracampeões. Hamilton superou no duelo o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, equipe italiana pela qual Prost guiou entre 1990 e 1991