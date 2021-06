Um carro de Fórmula 1 contra um avião de ponta-cabeça: quem venceria esta corrida? Veja vídeo

Já imaginou quem venceria uma corrida em linha reta entre um carro de Fórmula 1 e um avião? E se, para deixar as coisas mais emocionantes, a aeronave estivesse de ponta-cabeça? Aparentemente impossível, o desafio foi promovido pela Red Bull Racing, com a participação do ex-piloto David Coulthard e o campeão mundial de Corrida Aérea Martin Sonka, no novo vídeo disponibilizado pela marca.

A produção, lançada nesta semana, mostra uma viagem pelos castelos da República Tcheca e Eslováquia, colocando o carro de Fórmula 1, modelo RB7, para acelerar em superfícies de paralelepípedo, asfalto e terra batida. O grande confronto final de velocidade foi uma corrida no campo de aviação de Poprad, na Eslováquia.

"Tudo é real. Quando a aeronave está a apenas alguns metros acima do RB7 e de cabeça para baixo, isso é real, essa é a habilidade de Martin", disse Coulthard. "Tem sido uma jornada de descoberta para mim, além de mostrar o que um carro de Fórmula 1 pode fazer fora da pista”, completa.

Especialista em acrobacias, Sonka explicou como conseguiu pilotar seu avião de cabeça para baixo e manter a aeronave emparelhada com o carro de Coulthard.

“Nós temos uma visão muito limitada dentro dos nossos cockpits e, para voar a um nível tão baixo e invertido, tenho mais ou menos de olhar para frente para poder controlar a altura do avião. O piloto (David) também tem de olhar para frente, contudo, devido aos apoios de cabeça e pescoço que os pilotos de F1 utilizam, ele não consegue olhar para cima. Resolvemos esse problema colocando um pequeno espelho na frente dele para que pudesse me ver e olhar adiante."

Confira o resultado do sesafio no vídeo abaixo