'Um grande começo para nós', diz Verstappen após conquistar a 4ª pole na carreira

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, comemorou muito após conquistar neste sábado a pole position do GP do Bahrein, no circuito de Sakhir, que abre a temporada 2021 da Fórmula 1. "Um grande começo para nós", disse o piloto de 23 anos depois de garantir o primeiro posto do grid de largada pela quarta vez em sua carreira. "Não há garantias para o futuro, mas é claro que estou muito feliz até agora com todo este fim de semana", complementou.

O jovem piloto mostra mais uma vez a perseverança para tentar, finalmente, conquistar o título nesta temporada, o que nas duas últimas, mesmo passando muito perto e tendo bom desempenho, não aconteceu, terminando ambas em terceiro lugar na classificação geral - atrás das Mercedes do britânico Lewis Hamilton e do finlandês Valtteri Bottas.

No entanto, Verstappen creditou também o sucesso no treino oficial de classificação da primeira corrida de 2021 à mudança nos motores da Red Bull, que passou recentemente a contar com a expertise e tecnologia da montadora japonesa Honda.

"Um grande crédito para eles (equipe da Honda). A mudança foi muito boa e o conhecimento deles em relação ao motor é impressionante, além de ser muito agradável trabalhar com eles. Eles são realmente apaixonados e emocionais, o que eu gosto. Eles querem vencer, e você realmente pode ver isso", declarou Verstappen.

A corrida no Bahrein será a estreia oficial da nova temporada da Fórmula 1, e Verstappen terá logo atrás no grid de largada os rivais da Mercedes. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, começará a prova na quarta colocação.