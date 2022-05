Uso de joias gera polêmica com Hamilton; Leclerc lidera 1º treino livre da F-1 em Miami

Uma discussão envolvendo Lewis Hamilton tomou conta dos bastidores da Fórmula 1 no início das atividades do GP de Miami, nesta sexta-feira. O heptacampeão mundial se recusa a deixar de usar joias e outros acessórios durante as corridas, apesar do apelo da organização da categoria, que instituiu uma normativa desde o último GP da Austrália para que os pilotos evitassem o uso de anéis, brincos, piercings, correntes de metal e relógios enquanto estiverem no cockpit por questão de segurança.

Em forma de protesto, o britânico apareceu na entrevista coletiva com inúmeros acessórios nas mãos, braços, pescoço e orelhas. Ele argumentou que usa esses itens há muitos anos e que não vê necessidade de dar início a discussões acerca deste tema.

Leia Também Fórmula 1 estreia GP de Miami como sinal da crescente popularidade da categoria nos EUA

"Estou no esporte há 16 anos e sempre usei essas joias. Dentro do carro, só uso os brincos e o piercing no nariz, que não dá para tirar. Isso é um passo para trás. Há coisas mais importantes em que precisamos nos concentrar e realmente pressionar por elas", declarou Hamilton.

A polêmica deve ganhar novos capítulos ao longo do fim de semana de estreia do GP de Miami. Hamilton promete conversar com Mohammed Bin Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo.

1º TREINO LIVRE

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido, nesta sexta-feira, na primeira sessão de treinos livres para o GP de Miami, que será disputado domingo. O atual líder do campeonato fez sua melhor volta em 1min31s098, 0s071 à frente do britânico George Russell, da Mercedes (1min31s169).

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, atual campeão mundial, ficou em terceiro (1min31s277), 0s179 atrás de Leclerc, seguido por seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Perez (1min31s301).

Apesar da aparente melhora no desempenho da Mercedes, prometida pela chefia da equipe para a etapa de Miami, após o início muito ruim nas quatro primeiras provas, o heptacampeão Lewis Hamilton ficou apenas com o oitavo tempo (1min31s956), atrás de Alexander Albon, da Williams (1min31s854), Carlos Sainz, da Ferrari (1min31s528) e Pierre Gasly, da Alpha Tauri (1min31s498).

Em mais uma bela atuação, Kevin Magnussen, da Haas, ficou em nono lugar (1min32s559), enquanto Daniel Ricciardo, da McLaren (1min32s592) fechou a lista dos dez primeiros mais rápidos.

O treino foi marcado por uma batida da Alfa Romeo de Valtteri Bottas (17º, com 1min33s773), que chegou a paralisar a sessão. Os carros voltam para a pista para a segunda sessão de treinos ainda nesta sexta-feira, às 18h30. No sábado, acontece a terceira sessão (14 horas) e o treino classificatório às 17 horas. A corrida no domingo tem largada prevista para as 16h30.