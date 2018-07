Vai ao GP do Brasil? Mande fotos para o Estadão com #estadaof1

A Fórmula 1 é uma verdadeira paixão do brasileiro. Apesar dos pilotos do País não viverem a melhor fase na carreira e o Brasil não conquistar um título desde Ayrton Senna, em 1991, a categoria ainda atrai atenção de muita gente e, a cada ano, o público comparece em peso ao autódromo de Interlagos para acompanhar a prova. Em 2016, não será diferente, já que a corrida, que já é um grande atrativo, pode consagrar o alemão Nico Rosberg como o novo campeão da categoria.

Outro fato que deixa a corrida atraente para o público brasileiro é o fato de ser o último GP do Brasil de Felipe Massa, piloto que deu boas alegrias ao povo brasileiro e que já confirmou a sua aposentadoria da categoria para o fim da atual temporada.

Precisa de mais alguma coisa para ter certeza de que a corrida será imperdível? Se eu fosse você, eu faria igual aos "deuses da velocidade" e correria para garantir o seu ingresso para a prova do próximo domingo! Gostou da ideia? Para sua experiência em Interlagos ficar ainda mais especial, envie sua foto para o Estadão com #estadaof1 e divulgaremos em nossa página toda a sua emoção de ouvir o ronco dos motores e estar ao lado dos pilotos mais rápidos do

Vai ficar de fora dessa? Se eu fosse você, não perderia a oportunidade!!