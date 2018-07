Vai ao GP do Brasil? Saiba o que pode e o que não pode levar a Interlagos

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontece nesse final de semana e, para quem pretende ir ao autódromo de Interlagos acompanhar toda a emoção da corrida que pode definir o novo campeão mundial, é muito importante ficar atento, pois algumas coisas são fundamentais para que você aproveite o evento, além de que outros itens são proibidos pela organização. Para evitar qualquer surpresa desagradável, confira, a seguir, algumas dicas importantes para aproveitar o passeio:

- Vestir roupas leves e sapatos confortáveis; como o autódromo é grande, as distâncias são longas e alguns pisos irregulares.

- A corrida em Interlagos é famosa pela grande variação climática. Por isso, é importante levar um agasalho e, se possível, uma capa de chuva compacta. Por questões de segurança, não será permitida a entrada no autódromo portando guarda-chuva.

- Se pretende levar protetor solar, fique atento, pois apenas embalagens de até 100 ml são permitidas na entrada. É possível que faça bastante sol nos dias de treino e também na corrida, então a sugestão é levar um boné para se proteger.

- Por questões de segurança não será permitido o acesso ao autódromo de pessoas portando caixas de isopor ou objetos semelhantes, latas ou garrafas. Porém, todos os setores terão lanchonetes. Para quer desejar comprar bebidas alcóolicas, será necessária a apresentação de documento com foto, comprovando a idade.

- Não é permitido nenhum tipo de gravação de som e/ou imagem para uso profissional ou para exibição pública ou para qualquer propósito comercial. Porém, se quiser apenas tirar a sua selfie na pista ou vídeos curtos para mostrar para os amigos o ronco dos motores, fique à vontade.

- Não será permitido a entrada no autódromo com pau de selfie, jornais e/ou revistas e nem 'bandeirões', porque os mesmos podem prejudicar a visibilidade do espectador.

- Os portões do autódromo abrem para o público às 7h, portanto, com uma margem bem grande para a chegada dos espectadores. Não deixe para chegar na última hora, pois os portões serão fechado às 14h, hora em que começam os treinos e também a corrida.

- Pretende levar seu filho ao autódromo? Fique esperto, pois se ele tiver menos de 5 anos, ele não entra. Crianças de 5 a 12 anos só poderão entrar no autódromo acompanhadas dos pais ou responsáveis e portando ingresso próprio. Será necessário apresentar documentos.