Valdeno Brito garante a pole na etapa de Cascavel da Stock Car

O paraibano Valdeno Brito conquistou, neste sábado, a pole position da etapa de Cascavel, a oitava da temporada 2015 da Stock Car. Com o tempo de 1min01s575, ele conseguiu superar Cacá Bueno, que largará na segunda colocação. Daniel Serra fechou a lista dos três mais rápidos no circuito paranaense.

Vencedor da Corrida do Milhão, há duas semanas, Thiago Camilo sairá em quarto lugar. Ele superou no final do treino o tempo de Ricardo Zonta, que ficou em quinto. O líder do campeonato, Marcos Gomes, não encontrou o melhor acerto do carro e garantiu apenas o sexto melhor tempo no treino classificatório.

Gabriel Casagrande, que chegou a cravar a volta mais rápida no início da bateria, sai em sétimo, à frente de Sergio Jimenez. Max Wilson largará em nono lugar e Lucas Foresti fecha a lista dos dez melhores posicionados. Já Rubens Barrichello vai largar apenas da 14ª colocação.

Durante os quatro primeiros grupos de carro que foram à pista neste sábado, quem havia sido o mais rápido foi Lucas Foresti , que cravou 1min02s068. Só então no quinto grupo que o ponteiro da folha de tempos passou para outro piloto. Dessa vez, quem liderava e tinha a pole position provisória foi Gabriel Casagrande, com uma marca apenas 0s042 melhor que o do anterior.

Ricardo Zonta tomou a ponta de Casagrande quando o sexto grupo começou a correr, com 1min01s920. Somente no grupo 8, que a pole position foi consolidada. Valdeno Brito saiu, deu suas três voltas rápidas e tomou por direito a ponta da tabela de tempos, a segunda pole dele na temporada. Ele superou seu colega de equipe por 0s345. Pilotos nos grupos seguintes, como Thiago Camilo, Cacá Bueno e até mesmo o líder da temporada e dono das duas últimas poles, até tentaram, mas sem sucesso. Assim, a pole ficou mesmo com Valdeno Brito.

A primeira corrida da etapa de Cascavel acontecerá neste domingo, às 13h30. A segunda bateria terá o grid invertido nas 10 primeiras colocações e tem largada programada para 14h25.