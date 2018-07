Valdeno Brito larga na pole na Stock Car em Santa Cruz do Sul

Veterano de 40 anos, o paraibano Valdeno Brito vai largar na pole position na etapa de Santa Cruz do Sul (RS) da Stock Car. Apenas o 17.º colocado do campeonato de pilotos da temporada, o piloto da Shell Racing fez sua volta mais rápida em 1min19s364 para sair na primeira posição no grid da prova deste domingo.

Um dos últimos a ir para a pista para tentar a volta rápida, Marcos Gomes foi quem mais se aproximou de Valdeno. Marcou o tempo de 1min19s495 e vai sair em segundo em Santa Cruz do Sul, com Thiago Camilo em terceiro, Cacá Bueno em quarto e Allam Khodair.

Atual campeão da Stock Car, Rubinho Barrichello fez o sexto tempo do treino de classificação deste sábado. O ex-piloto da Fórmula 1 está em terceiro no campeonato de pilotos, atrás apenas de Cacá Bueno e de Julio Campos. O líder da temporada vai largar na oitava posição.

Serão duas corridas neste domingo em Santa Cruz do Sul, com largadas às 13h05 e às 14h25. Na segunda delas, o pole position será o décimo colocado da primeira bateria. Vantagem para Antônio Pizzonia, décimo do grid, que só precisará manter a posição.