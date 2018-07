Valentino Rossi sofre acidente em treino de motocross e é internado na Itália

Um dos maiores nomes da história da motovelocidade, o italiano Valentino Rossi deu um grande susto em seus fãs nesta quinta-feira. Ele se acidentou quando participava de um treino de motocross na cidade de Pesaro e Urbino, na Itália, e precisou ser encaminhado às pressas a um hospital.

A MotoGP e sua equipe, a Movistar Yamaha, confirmaram que o piloto segue internado e foi submetido a uma série de exames. Para alívio dos fãs, nenhuma fratura ou lesão mais grave foi detectada. O italiano foi diagnosticado somente com traumas no tórax e no abdômen.

"Rossi foi diagnosticado com um leve trauma abdominal e torácico, sem nenhuma fratura detectada em qualquer parte do corpo e nem patologias traumáticas sérias", informou a MotoGP em comunicado.

A categoria e a equipe de Rossi não deram qualquer previsão de alta, mas informaram que um novo boletim sobre o estado de saúde do piloto será divulgado na manhã desta sexta-feira (horário de Brasília).

A MotoGP terá sua próxima etapa disputada no dia 4 de junho, em Mugello, na Itália, mas ainda não é possível determinar se Rossi terá condições de disputá-la. O piloto é o terceiro colocado da temporada, com 62 pontos, 23 atrás do líder, o espanhol Maverick Viñales.